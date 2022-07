La nuvola a forma di cane conquista i social: “Il paradiso dei cani esiste!”

La foto di una nuvola a forma di cane ha conquistato il popolo del web e c'è persino chi ipotizza l'esistenza di un paradiso per cani.

La foto di una nuvola a forma di cane ha conquistato il pubblico dei social e c’è persino chi crede che possa essere la prova dell’esistenza di un al di là per gli amici a quattro zampe.

La nuvola a forma di cane

Sui social una foto di una nuvola a forma di cane ha conquistato centinaia di migliaia di like ed è rapidamente diventata virale in tutto il mondo. La foto è piaciuta soprattutto a chi ha avuto un amico a quattro zampe e sui social c’è persino chi ha avanzato l’ipotesi che sia la prova dell’esistenza di un paradiso degli animali. Ovviamente in rete sono tantissime le immagini di nuvole impressionantemente somiglianti a delle sagome animali, ma non tutte hanno avuto il successo dell’immagine rimbalzata sui social in queste ore e in cui molti hanno creduto di riconoscere il loro amico peloso.

Il cane scomparso di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha avuto un cane di nome Nuvola e sa bene quanto sia grande il dolore per chi si ritrovi a perdere uno dei suoi amici a quattro zampe.

Quando Nuvola è scomparso a seguito di una brutta malattia, la food blogger e suo marito hanno deciso di adottare un altro cagnolino, Cloud, spesso protagonista dei loro scatti su Instagram. In tanti tra i loro fan sui social gli hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto quando hanno perso il loro amico Nuvola.