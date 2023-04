Una situazione tipica ma non per questo meno snervante, e lo è per tutti, la Pasqua in coda di Flavio Briatore che sbotta sui social in autostrada è uno dei “must” di questa tarda mattinata di festa. Il manager si foga ironicamente e senza mezzi termini spiega: “In estate che cosa faremo?”. Insomma, il ponte di Pasqua di Briatore ha innescato una polemica. Lui come tanti altri italiani è fra coloro che nelle ore precedenti si sono messi in viaggio per località di vacanza e su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo.

La Pasqua in coda di Flavio Briatore

Si, ma contro cosa? Contro il traffico trovato in autostrada nel raggiungere la località scelta. “Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo? Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade”. Briatore si è lamentato del traffico trovato in autostrada per Pasqua e poi si riprende mentre è in auto, per poi girare la cam e mostrare le numerose vetture in coda davanti a lui, in prossimità di Ventimiglia, in Liguria.

“Nessuno dice niente, paghiamo solo”

Ha detto poi: “C’è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre. “Questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi”. La chiosa è a metà fra l’ironico e l’esasperato: “Buona Pasqua e buona coda”.

Ecco il video sfogo dell’imprenditore.