La Prof di corsivo contro i politici su TikTok: “Tornate in televisione”

La Prof di corsivo contro i politici su TikTok: è una "battaglia persa", quindi dovrebbero tornare "alla televisione".

Elisa Esposito, meglio conosciuta come la Prof di corsivo, ha le idee chiare: i politici su TikTok non funzionano. A suo dire, Matteo Salvini & Co dovrebbero dedicarsi solo alle campagne elettorali in televisione perché sul social del momento “è una battaglia persa“.

La Prof di corsivo contro i politici su TikTok

La Prof di corsivo, così come riporta Repubblica, non è affatto d’accordo con la campagna elettorale che i politici stanno portando avanti anche su TikTok. Perfino Silvio Berlusconi ha aperto un suo account sul social in questione e ha già registrato qualche video. Ovviamente, i filmati sono diventati virali, non tanto per il contenuto quanto per la comicità innata dell’ex Premier. La Prof di corsivo, che è diventata popolare proprio su TikTok, crede che i politici debbano abbandonare il social per tornare a dedicarsi alla tv.

Il consiglio di Elisa Esposito ai politici

Elisa Esposito ha dichiarato:

“Non voglio parlare di nessuno in particolare (politici, ndr). I giovani su TikTok non li stanno a guardare, lo usano solo per intrattenimento. Tornino alla televisione. Discutere di cose serie non funziona. Gli unici video che vanno virali su TikTok sono balletti e canzoni, oltre alle categorie, come la cucina. O il make up. La politica proprio no. È una battaglia persa“.

La Prof di corsivo non fa i nomi dei politici, visto che qualche tempo fa per aver scimmiottato la Meloni è finita al centro di una bufera, ma la sua posizione è chiara.

La Prof di corsivo dà la sufficienza ai politici nostrani

La Esposito non ha alcun dubbio: i giovani di oggi, quando vedono i politici su TikTok, passano oltre, “scorrono“. E’ inutile, quindi, fare una campagna elettorale sul social con la speranza di accaparrarsi il voto dei neo maggiorenni. Nonostante tutto, la Prof di corsivo apprezza l’impegno di Matteo Salvini & Co. Ha ammesso: “Diciamo che do un 6 politico a tutti“.