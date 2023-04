"La Promessa" è la nuova soap opera che andrà presto in onda su Canale 5: trama e dettagli

"La Promessa" è la nuova soap opera che andrà presto in onda su Canale 5: t...

Una nuova soap opera è pronta a fare presto il suo ingresso nel palinsesto televisivo di Canale 5, stiamo parlando de “La Promessa”. Ecco alcuni dettagli e anticipazioni in merito alla trama e ai protagonisti.

“La Promessa” nuova soap di Canale 5: ecco quando potrebbe andare in onda

In casa Mediaset è in arrivo una nuova soap opera, che si intitola “La Promessa”, si tratta di una serie che è stata acquistata dalla Spagna e che dunque ha come titolo originale quello di “La Promesa”.

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, la nuova soap dovrebbe andare in onda su Canale 5 già a partire dall’estate 2023. In tal senso, “La Promessa” dovrebbe seguire o sostituire definitivamente la serie “Un altro domani”.

La trama de “La Promessa”: ecco tutti i dettagli

Come già accaduto in passato con soap opera come “Il Segreto”, anche nel caso de “La Promessa” i telespettatori si troveranno davanti ad un mix di intrighi, misteri e naturalmente travagliate storie d’amore.

La soap è ambientata nel 1913, a Cordova e più precisamente tutte le vicende ruotano attorno al “Palazzo La Promesa”, una tenuta di proprietà dei ricchi marchesi di Lujan, che di fatto sono tra le famiglie più facoltose dell’intera regione.

Una delle principali protagoniste della soap sarà Jana (Ana Garcès), che dopo essersi fatta assumere come cameriera a “Palazzo La Promesa”, per cercare di scoprire la verità sulla morte di sua madre e la scomparsa di suo fratello, finirà per innamorarsi di uno dei figli dei ricchi marchesi, si tratta di Manuel (Arturo Sancho). Dunque resta da scoprire se quest’amore riuscirà a placare la sete di vendetta nutrita da Jana.

Da quanti episodi è composta la prima stagione de “La Promessa”?

La prima stagione de “La Promessa” è composta nel totale da ben 122 episodi e secondo quanto rivelato da Davide Maggio, Mediaset avrebbe già acquistato anche la seconda stagione della soap opera.

Nella nuova soap opera sarà possibile trovare personaggi già noti agli amanti de “Il Segreto”, come ad esempio Jordi Coll e Manuel Regueiro.