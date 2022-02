La Rappresentante di Lista all'Eurovision Song Contest 2022 con San Marino?

Dopo essere arrivata settima al 72° Festival di Sanremo, La Rappresentante di Lista potrebbe partecipare all’Eurovision con San Marino. Questo, almeno, è quanto si vocifera tra i fan del duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Qual è la verità?

L’esperienza al Festival di Sanremo, anche se non li ha visti trionfare, è stata molto soddifacente per il duo La Rappresentante di Lista. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, con la canzone Ciao Ciao, si sono classificati al settimo posto. Un risultato soprendente, che ha entusiasmato i fan. Sono stati proprio questi ultimi ad aver intasato i social con una notizia che nessuno si aspettava. Ci stiamo riferendo alla presunta partecipazione de La Rappresentante di Lista all’Eurovision con San Marino.

E’ bene sottolineare che, ad aver dato vita al chiacchiericcio, è stato proprio Mangiaracina. Dario ha inviato un vocale, molto probabilmente ironico, sul gruppo Telegram ufficiale che lui e Veronica hanno con i seguaci. “Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo“, ha esclamato il cantante.

Come funziona l’Eurovision a San Marino

La domanda dei fan, dopo questa esclamazione, è nata spontanea.

C’è davvero la possibilità di vedere La Rappresentante di Lista all’Eurovision? Se la risposta dovesse essere affermativa, potremmo avere due canzoni italiane in gara alla kermesse internazionale del prossimo maggio. Ci sono, però, poche probabilità in merito alla partecipazione del duo a Una voce per San Marino. Si chiama così, infatti, la selezione, partita già da mesi, che la Repubblica fa per gli aspiranti cantanti dell’Eurovision. Al ‘concorso’ possono accedere sia artisti sammarinesi che esteri, solisti o gruppi.

Ad oggi, dopo numerosi casting, sappiamo che sono stati selezionati 66 cantanti, che si esibiranno nel corso di quattro giornate dedicate alle semifinali: 12, 13, 14 e 15 febbraio. Da questa scrematura, soltanto i primi 12 artisti arriveanno in finale, mentre altri 15 avranno diritto al ripescaggio. La finale è fissata per il 17 febbraio.

Niente Eurovision per La Rappresentante di Lista

Alla luce di quanto detto, quindi, ci sentiamo di escludere, soprattutto per le tempistiche, la presenza de La Rappresentante di Lista all’Eurovision 2022. La manifestazione, come sappiamo da qualche giorno, si svolgerà il prossimo mese di maggio a Torino. Al timone ci saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.