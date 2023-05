C’è stata una frase pronunciata da Fabio Fazio che, nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, andata in onda ieri, domenica 21 maggio su Rai 3, non è passata inosservata alle orecchie dei telespettatori e specialmente al pubblico dei social.

Filippa Lagerback lascerà la Rai insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto? Il quesito arriva in diretta

In questa occasione Luciana Littizzetto ha incalzato Fazio, suggerendogli di iniziare a pensare a cosa portare con sé sul Nove e cosa lasciare invece in Rai. È sorto così un quesito che in molti si stanno ponendo: anche Filippa Lagerback traslocherà come i due protagonisti principali della trasmissione?

“Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?” ha affermato Luciana con la sua consueta ironia.

Proprio su quest’ultima domanda, Fabio Fazio non ha avuto dubbi: “Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro! Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne“. La comica però ha insistito: “È il momento, manca una puntata. Quel cretino lì che ride, ce lo prendiamo? Non lo lasciamo alla Rai“.

“Non dire cose sconvenienti – l’ha poi rimproverata il conduttore -. Stiamo facendo la nostra trasmissione per la Rai e finiamo la nostra meravigliosa avventura“. Filippa Lagerback, presente al siparietto, ha assistito ma senza pronunciare alcuna replica.