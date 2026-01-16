La Russia avverte i cittadini sui viaggi in Moldova a causa di presunti abusi e rischi di sicurezza

Il ministero degli Esteri della Russia ha emesso un avviso per i propri cittadini, sconsigliando i viaggi in Moldova. Questo avvertimento è motivato da accuse di discriminazione e harassment nei confronti dei cittadini russi, in particolare presso l’aeroporto principale della capitale, Chisinau.

Secondo la nota ufficiale, i controlli effettuati dai guardiani della frontiera moldavi sarebbero caratterizzati da pratiche umilianti.

Il ministero ha denunciato che molti viaggiatori russi sono stati sottoposti a ispezioni invasive e, in diverse occasioni, è stato negato l’accesso al paese per motivi definiti “pretestuosi”.

Denunce di abusi e difficoltà di accesso consolare

Il ministero ha rivelato che alcuni cittadini russi hanno subito detenzioni forzate e sono stati oggetto di procedimenti penali senza prove concrete. Inoltre, è stato segnalato che le autorità moldave non hanno risposto a richieste diplomatiche per consentire l’accesso ai cittadini russi, rendendo impossibile fornire assistenza consolare adeguata.

“Alla luce di questi eventi”, ha dichiarato il ministero, “è fortemente raccomandato che i cittadini russi considerino i rischi associati e, se possibile, evitino viaggi nella Repubblica di Moldova.” Questo avviso è stato emesso in un clima di crescente tensione tra i due paesi, con la Moldova che cerca di rafforzare i legami con l’Unione Europea.

Contesto politico e storico

La Moldova, nazione con una popolazione di circa 2,4 milioni di abitanti, presenta una significativa minoranza di lingua russa, il paese ha avviato negoziati formali per aderire all’Unione Europea. Tuttavia, i rapporti con la Russia sono stati tesi, con le autorità moldave che accusano frequentemente il Cremlino di interferire nelle loro elezioni, investendo somme ingenti per influenzare il processo politico.

Reazioni e considerazioni future

Nonostante le accuse della Russia, il governo moldavo non ha ancora fornito una risposta ufficiale a queste affermazioni. La situazione resta tesa e la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, poiché potrebbero avere ripercussioni significative sulle relazioni diplomatiche nella regione.

Data la sensibilità della questione, è fondamentale che i cittadini russi interessati a recarsi in Moldova rimangano informati e valutino attentamente le implicazioni del loro viaggio. Le dichiarazioni del ministero degli Esteri russo evidenziano un chiaro allerta che deve essere preso in considerazione da chiunque stia pianificando di visitare il paese.