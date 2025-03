Stato di salute del Papa: progressi e cautela

La salute di Papa Francesco mostra segni di miglioramento, come riportato dalla sala stampa vaticana. I medici hanno confermato “lievi miglioramenti” grazie a un programma di fisioterapia respiratoria e motoria che il Pontefice segue quotidianamente. Durante la notte, il Papa ha dormito senza maschera e ventilazione meccanica, utilizzando solo ossigeno ad alti flussi. Durante il giorno, i flussi di ossigeno vengono ridotti per favorire una ossigenazione ordinaria.

Tuttavia, nonostante questi progressi, le fonti vaticane avvertono che non si tratta di un recupero definitivo. La prudenza è d’obbligo, poiché il Papa continuerà a essere ricoverato e le sue dimissioni non sono previste a breve. I medici hanno sottolineato la necessità di “ulteriori giorni” di terapia ospedaliera, evidenziando che il recupero richiede tempo e attenzione.

Il supporto della comunità e le parole del Papa

In questo periodo difficile, il Papa ha ricevuto un forte sostegno dalla comunità italiana. La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua solidarietà durante le comunicazioni al Senato, augurandosi di vedere il Santo Padre ristabilito al più presto. Questo affetto dimostra quanto sia importante la figura del Papa per il popolo italiano e per la comunità cristiana in generale.

Nonostante le sue condizioni di salute, Papa Francesco continua a dedicarsi alla preghiera e al lavoro. Ha scritto una lettera al Corriere della Sera, in cui riflette sulla fragilità umana e sull’assurdità della guerra. Il Pontefice invita a disarmare le parole e le menti, sottolineando l’importanza di una diplomazia efficace e di un rinnovato impegno per la pace.

Le sfide della guerra e l’agenda del Papa

Le notizie recenti sulla guerra a Gaza hanno colpito profondamente il Papa, che ha sempre dimostrato una particolare attenzione verso le sofferenze delle comunità colpite dai conflitti. Il vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, ha ricordato come la presenza del Santo Padre sia stata un conforto per molti, specialmente in momenti di grande difficoltà.

Nonostante le preoccupazioni per i conflitti globali, l’agenda di Papa Francesco rimane sospesa fino a quando non lascerà l’ospedale. I reali d’Inghilterra hanno annunciato una visita in Italia ad aprile, con un incontro previsto con il Papa. Tuttavia, la sala stampa della Santa Sede ha chiarito che le visite di Stato vengono comunicate solo pochi giorni prima, mantenendo così un certo riserbo sulle future apparizioni del Pontefice.