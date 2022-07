Aveva solo 25 anni la vittima di un fatale incidente avvenuto davanti al Persico di Tramonti, tra il promontorio di Porto Venere e le Cinque Terre.

Sarebbe dovuto essere un momento di allegria, divertimento e tanta spensieratezza. Al contrario, quell’addio al celibato – dove erano racchiuse tutte le attese di un giovane e la gioia per una vacanza in compagnia – si è trasformato in un incubo.

25enne annegato durante l’addio al celibato

Il tuffo in mare, poi il malore improvviso. Non c’è stato niente da fare per un giovane 25enne originario del Gambia ma da tempo residente a Montemarcello, nella Val di Magra.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il giovane si sia sentito male dopo essersi tuffato in mare per un bagno in compagnia degli amici con i quali stava celebrando l’addio al celibato di uno di loro.

Il terribile episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 5 luglio, nelle acque davanti al Persico di Tramonti tra il promontorio di Porto Venere e le Cinque Terre, nella provincia della Spezia. Il giovane è annegato subito dopo aver avvertito un malore e i soccorsi degli amici si sono rivelati vani. Inutile anche il tentativo dei soccorritori di rianimarlo. Sul posto è arrivata una motovedetta con i soccorritori e gli uomini della Capitaneria di Porto di La Spezia.

Tuttavia, gli aiuti non sono serviti: per il 25enne era già troppo tardi.