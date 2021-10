La Spezia, 93enne investe un’altra donna e scappa: aveva già fatto 5 incidenti in 3 mesi, denunciata

A La Spezia, un'anziana signora ha investito sulle strisce pedonali una donna. Difficilmente potrà ottenere nuovamente la sua patente.

Oggi, 25 ottobre 2021, alle 9:00 un’anziana di 93 anni ha investito una donna a La Spezia. La 93enne, invece di prestare soccorso, ha deciso di abbandonare il luogo dell’incidente. Non si tratta del primo incidente dell’anziana donna.

La Spezia, anziana investe una donna: i precedenti

Una volta che le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il veicolo della signora che ha causato l’incidente, hanno scoperto che l’anziana aveva già causato, nel giro di tre mesi, ben quattro incidenti.

La Spezia, anziana investe una donna: la dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto stamattina, la donna al volante dell’auto stava percorrendo viale Italia, quando ad un certo punto, all’incrocio con via Naef, in cui si trova un attraversamento pedonale, non si è accorta della presenza di un pedone che attraversava regolarmente sulle strisce pedonali.

Dopo aver investito il pedone, l’anziana signora invece di prestare soccorso ha accelerato andando avanti per la sua strada.

La Spezia, anziana investe una donna: il ritiro della patente

La donna è stata fermata da una pattuglia della polizia municipale che stava indagando su un altro incidente. Dopo numerose segnalazioni che hanno reso nota l’anziana signora alle forze dell’ordine, ma che non sono mai state abbastanza gravi per il ritiro della patente, la polizia municipale ha azzerato i punti della patente dell’anziana signora, provvedendo poi al definitivo ritiro della patente.