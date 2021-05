La Studentessa che ha ricevuto le 6 dosi del vaccino: “Non c’è dolo. Sono cose che possono accadere”

"Ho mal di testa. Tanta stanchezza", queste le parole della studentessa che ha ricevuto le sei dosi del vaccino.

“Ho il mal di testa, tanta stanchezza e mi sono presa un bello spavento. Però sono sempre viva”, queste le parole della 23enne che ha ricevuto le sei dosi del vaccino. In una recente intervista al Corriere della Sera ha raccontato cosa ha vissuto in quei momenti durante i quali le venivano somministrate le dosi.

Molti i punti salienti che ha affrontato: il momento nel quale la giovane ha visto gli occhi pieni di spavento dell’infermiera che le inoculava le sei dosi, passando al ricovero, al dialogo e non ultimo alle possibili conseguenze che potrebbe avere la struttura qualora le condizioni fisiche della giovane dovessero aggravarsi.

Per ciò che riguarda l’infermiera che le ha sommistrato le dosi, la giovane ha aggiunto che mostrerà tolleranza verso lei “o chi per lei ha sbagliato non per la struttura che comunque non può mai permettersi certe disavventure”, le parole della studentessa 23enne.

Studentessa 6 dosi vaccino – “Ho capito che qualcosa stava andando storto”

Una buona parte dell’intervista della studentessa è stata dedicata alle sensazioni che la giovane ha provato durante la somministrazione.

“Ho capito subito che c’era qualcosa che non era andata per il verso giusto”, le parole della 23enne che ha messo in evidenza come sia da parte della giovane che da parte dell’infermiera ci fosse stata della paura, come ha spiegato qualche riga più tardi: “L’infermiera era agitata, molto spaventata. Ha parlato con il medico. Mi hanno chiesto di uscire un momento. Poi mi hanno spiegato tutto e mi hanno detto che mi avrebbero ricoverato in osservazione per 24 ore”.

Studentessa 6 dosi vaccino – le parole della madre

La giovane ha poi parlato del momento in cui ha raccontato alla madre quanto successo. Ha tuttavia precisato che anche secondo quest’ultima non c’è stato dolo nell’azione dell’infermiera e pertanto non verrà sporta denuncia nei confronti dell’ospedale: “Ho parlato anche con mamma e anche lei è d’accordo nessuna denuncia penale. Sono cose che possono accadere, tutti si sbaglia, non c’è dolo. L’ho letto negli occhi dell’infermiera che mi ha fatto l’iniezione”.

Studentessa 6 dosi vaccino – le condizioni fisiche

Non ultimo, la giovane ha raccontato quali sarebbero le attuali condizioni fisiche, evidenziando come si sentirebbe molto stanca e stressata: “Sono stanchissima. E molto stressata. Ho forti dolori nel punto dell’inoculazione, mi fa male tutto il braccio e ovviamente ho paura. Adesso bisogna vedere che cosa accadrà. Non c’è letteratura”, ha dichiarato.