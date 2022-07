Dopo essere stato protagonista di alcuni reality ed aver fatto l'influencer arriva la svolta di Franco Trentalance: dall’hard al vino con “Fallo”

La svolta di Franco Trentalance ha portato l’ex porno attore dall’hard al vino con “Fallo”: una nuova avventura ed una una nuova linea enologica dal nome evocativo del suo lavoro precedente con tanti progetti. Trentalance ha fatto per 20 anni l’attore hard apprezzato in Italia e all’estero, ma a partire dal 2017 il 54enne di Bologna ha messo in piedi diverse attività come imprenditore.

Franco Trentalance dall’hard al vino

Trentalance è stato anche un protagonista della tv generalista ed aveva partecipato e numerosi reality, fra cui La Talpa. Poi l’attore era diventato scrittore, anche mental coach, influencer e imprenditore. L’ultima delle sue passioni è il vino. E la line di prodotti che ha “brandizzato” associandola al suo nome si chiama Fallo. Ha spiegato lo stesso Franco, che è molto attivo sui social, al Corriere della Sera: “Il nome della linea? In tutte le mie attività porto il mio percorso passato, molti colleghi e soprattutto colleghe hanno rinnegato il mondo del porno ma io ho amato la mia carriera.

Il mondo del porno oggi è sicuramente più facile per gli uomini, ma ci sono ancora tanti tabù sociali per le donne”.

Enogastronomia che passione

E ancora: “L’enogastronomia è sempre stata una mia passione, penso ci sia un rapporto stretto tra eros e cibo. Il vino è protagonista dei momenti di aggregazione, ma anche un complice per il corteggiamento naturale. Quando lavoravo nel porno facevo una vita da atleta per venti giorni al mese, i restanti mi concedevo qualche sgarro alcolico.

Le uniche eccezioni sul set arrivavano a cena, alla fine della produzione“.