La tennista Martina Navratilova ha sconfitto il cancro

Martina Navratilova ha sconfitto il cancro ed è stata sicuramente la vittoria più importante nella vita dell’ex tennista ceca naturalizzata statunitense. La rivelazione è stata fatta durante un’intervista a Piers Morgan.

Due tumori contemporaneamente: seno e gola. Martina Navratilova, 66 anni, aveva dato questa brutta notizia nel mese di gennaio 2023. La battaglia contro la malattia è durata quasi 4 mesi, ma anche stavolta, come 13 anni fa (quando le fu diagnosticato il suo primo tumore), ha vinto di nuovo lei. All’inizio, come ha rivelato la tennista: “Pensavo che non sarei arrivata a festeggiare il prossimo Natale“, ma dopo aver ricevuto la buona notizia dai medici ha festeggiato per 3 giorni di fila.

I trofei di Martina Navratilova

Martina Navratilova, classe 1956, è considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi. Il suo palmarès è ricco di trofei. Tre vittorie agli Australian Open: 1981, 1983 e 195. Due vittoria al Roland Garros: 1982 e 1984. Nove vittorie a Wimbledon: 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 e 1990. Infine gli US Open, dove ha trionfato quattro volte: 1983, 1984, 1986 e 1987. Nonostante abbia vinto 18 Gran Slam, Navratilova, parlando della lotta contro il cancro, ha dichiarato: