La Terra gira sempre più velocemente, l’allarme di Meta su possibili effetti devastanti

La rotazione della Terra è sempre più veloce, l'allarme di Meta: possibili impatti devastanti sui sistemi informatici.

La Terra sta girando sempre più velocemente. Al riguardo è giunto l’allarme da parte di Meta su eventuali effetti devastanti che potrebbero interessare i sistemi informatici. Lo scrivono gli ingegneri Oleg Obleukhov e Ahmad Byagowi in un post blog.

Questi sono preoccupati per un’eventuale introduzione di un secondo intercalare negativo, necessario per rimanere al passo con il giorno solare medio.

La prima segnalazione importante è dello scorso 29 giugno quando l’umanità ha vissuto il giorno più corto dell’anno. La cosa grave è che ci si sia accorti di questo particolare. È in pratica successo che la mezzanotte sia scoccata a 1,59 millisecondi di anticipo rispetto alle ventiquattro ore canoniche.

L’allarme di Meta: impatti seri sui dispositivi digitali

Questo strano aumento di velocità della rotazione terrestre si sta osservando dal 2016. Ebbene, lo scorso 26 luglio c’è stato un altro “giorno corto” poiché la mezzanotte è giunta con 1,50 millisecondi di anticipo. Un cambiamento apparentemente minimo ma che col tempo potrebbe determinare gravissimi impatti sulla tecnologia terrestre.

Quali sono le possibili cause?

Ancora incerte le cause del fenomeno, ma come afferma Il Corriere della sera possono esserci diversi fattori in campo: lo scioglimento delle calotte glaciali, gli effetti della Niña, l’influenza che ha la Luna sulle maree e i moti del nucleo interno.

Da tenere in considerazione anche il “Chandler wobble”, una serie di piccole oscillazioni generate dalla non perfetta sfericità della Terra (che è un geoide appunto) determinanti uno spostamento ciclico dell’asse di rotazione terrestre.