La terribile conferma dell'autopsia su Rebellin: è stato schiacciato dal camion

In queste ore arriva la terribile conferma dell’autopsia su Davide Rebellin: il campione di ciclismo è stato schiacciato dal camion guidato da un autotrasportatore tedesco che non si è fermato ed è fuggito e non è emerso esito di alcun malore o situazione pregressa che avrebbero potuto “incentivare” l’azione del camionista.

Quest’ultimo è gravato da una ipotesi di mandato di arresto europeo per omicidio stradale.

La conferma dell’autopsia su Rebellin

L’autopsia sul corpo di Rebellin è stata effettuata nel pomeriggio del 19 dicembre nell’ospedale di Vicenza dall’anatomopatologo Vito Cirielli. L’ex campione vicentino 51enne era morto il 30 novembre a Montebello Vicentino dopo essere stato travolto da un autocarro in allenamento. Da alcune ore circolano informazioni sull’esito dell’esame tanatologico effettuato davanti ai periti di parte dall’anatomopatologo Vito Cirielli.

E quell’esame confermerebbe il decesso per schiacciamento.

Entro oggi nulla osta alle esequie

E proprio per oggi, 20 dicembre, si attende invece il nulla osta della Procura di Vicenza per poter svolgere i funerali che dovrebbero svolgersi nella giornata di giovedì 22 dicembre, nel Duomo di Lonigo. A uccidere Rebellin, secondo quanto accertato dal Sostituto Procuratore della Repubblica che coordina il fascicolo Claudia Brunino, sarebbe stato un tir con targa tedesca il cui autista è fuggito senza prestare soccorso.