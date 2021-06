La Velina bionda Mikaela in crisi col fidanzato: problemi di cuore dopo l’addio a Striscia

Dopo aver salutato Striscia la notizia, Mikaela Neaze Silva deve ora fare i conti con la crisi di coppia insieme al suo fidanzato

Momento di grandi cambiamenti per Mikaela Neaze Silva, Velina bionda di Striscia la notizia. La modella e ballerina italiana, ma di origini angolane e afghane, da settembre non si esibirà più sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Con tutta probabilità, sarà peraltro anche single, come parrebbe da un’intervista rilasciata a un noto settimanale di gossip nazionale.

La 27enne ha difatti confessato di essere in crisi con il suo fidanzato, che al momento vive in Cina e con il quale fa coppia da diverso tempo.

Mikaela parla della sua vita privata

Le dichiarazioni inaspettate di Mikaela sulla sua vita privata hanno dunque lasciato tutti di stucco, definendo il suo amore a distanza come una situazione un po’ complicata su cui sta riflettendo. Già in un’altra intervista, la danzatrice di Striscia aveva rivelato di non vedere il fidanzato da diversi mesi a causa dell’emergenza Covid. Tale complicanza potrebbe di fatto aver compromesso il loro rapporto, che non si sarebbe “accontentato” di chat e videochiamate.

Nata a Mosca da papà angolano e mamma afghana, Mikaela si è trasferita in Angola all’età di tre anni. A sei anni si è poi trasferirsi in Italia, a Camogli, e dopo il diploma al liceo linguistico ha deciso di partire alla volta della Cina per un breve periodo di lavoro. Alla fine ci è rimasta per tre anni, iniziando lì a lavorare come modella e ballerina. In tv ha ballato anche in programmi come Zelig Circus, Dance Dance Dance, Facciamo che io ero, per poi approdare infine nella fortunata trasmissione del preserale di Canale 5.