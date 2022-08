La verità di Cristiano Ronaldo arriva su Instagram… per adesso

Dopo le voci insistenti su un suo addio al Manchester United ed un periodo decisamente negativo arriva la verità di Cristiano Ronaldo su Instagram

La verità di Cristiano Ronaldo arriva su Instagram… ma solo per adesso e in attesa dell’intervista bomba in cui chiarirà tutto il campione si sfoga sul difficile momento. Insomma, il bomber è palesemente nervoso, morde il freno per dire la sua sulle voci di mercato che lo darebbero in partenza da Manchester ma per ora lascia solo trapelare qualche cosa con una storia social da cui traspare comunque tutto il suo malumore.

L’attaccante portoghese è da tempo ormai al centro delle voci di mercato su un suo possibile addio al Manchester United. In questi giorni Ronaldo si è sfogato su Instagram. Lo ha fatto, spiegano i media, “scrivendo un commento alla pagina “cr7.o_lendario”. Ecco cosa ha precisato il campione: “Saprete la verità quando rilascerò un’intervista tra poche settimane. I media dicono solo bugie: ho un taccuino e negli ultimi mesi delle 100 notizie che hanno fatto solo 5 sono vere, immaginate come stanno le cose”.

Il periodo “horror” per il campione

Ma cosa sta accadendo? Al di là delle voci non confermate ma insistenti sull’addio di Cristiano Ronaldo al MU il dato è che questo è calcisticamente per lui un periodo nero: dall’assenza nella tournée estiva ad un inizio in Premier da mettere nella bacheca delle cose da non ripetere. Ora questo commento social mentre l’attesa per la sua intervista-verità si fa spasmodica.