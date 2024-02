La vita in diretta, reunion a distanza tra Pretelli e Gregoraci: "C'è imbara...

Pierpaolo Pretelli è inviato de La vita in diretta a Sanremo 2024. Una grande occasione per l’ex velino di Striscia la Notizia che, nel corso del suo debutto, non immaginava di ritrovarsi a fare una reunion a distanza con l’ex fiamma Elisabetta Gregoraci.

Momento di grande imbarazzo a La vita in diretta, quando l’inviato Pierpaolo Pretelli si è ritrovato ad essere protagonista di una reunion a distanza con Elisabetta Gregoraci. I due, per quanti hanno la memoria corta, hanno avuto un flirt nel 2020, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip.

Imbarazzo tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo ed Elisabetta si sono conosciuti al GF Vip, prima che entrasse in gioco Giulia Salemi. Pretelli ha poi perso la testa per l’influencer persiana e ancora oggi sono una coppia. Quando l’ex velino e la Gregoraci si sono ritrovati a La vita in diretta c’è stato un momento di grande imbarazzo. “Per un caso, tra i miei ospiti, c’è anche una persona che tu conosci, Elisabetta Gregoraci. Questa diciamo è una reunion a distanza“, ha esordito il conduttore Alberto Matano.

Pretelli e Gregoraci: la battuta non sfugge

Pretelli, visibilmente imbarazzato, ha esclamato: “Ciao Elisabetta, ciao a tutti“. La Gregoraci, dal canto suo, ha replicato un secco “Ciao“. La reunion a distanza ha creato un certo gelo nello studio de La vita in diretta, tanto che un ospite ha esclamato: “Giulia (Salemi, ndr) si arrabbia“. Un altro ha aggiunto: “C’è dell’imbarazzo nell’aria“. Neanche a dirlo, il video del momento è diventato virale.