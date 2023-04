La7 sospende Non è l'Arena, Giletti: "35 persone vengono lasciate per strada senza alcun preavviso"

Stop di La7 a Non è l’Arena. Il canale di Cairo Communication ha deciso di sospendere la messa in onda del programma della domenica condotto da Massimo Giletti. Sentiamo la reazione dell’ex conduttore.

Massimo Giletti, tra dispiacere e amarezza

Contattato da AdnKronos, l’ex conduttore si è espresso sulla decisione di La7 di chiudere il suo programma: «Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, vengono lasciate per strada». Un pensiero tanto razionale quanto solidale quello di Giletti. La sospensione di Non è l’Arena è stata del tutto inaspettata anche per lui: l’azienda ha diffuso un comunicato tramite Ansa per far sapere che la trasmissione non sarebbe tornata in onda dopo la pausa pasquale. Detto, fatto.

La (non) reazione di Enrico Mentana

Nel suo comunicato, Cairo Communication ha precisato che il conduttore Massimo Giletti rimane a disposizione del canale per eventuali nuovi progetti: secondo quanto riporta Repubblica, il contratto del giornalista scade a giugno prossimo. Enrico Mentana ha scelto invece una forma di protesta decisamente più rumorosa: il silenzio. Il giornalista fondatore del TG5 si è limitato a scrivere su Facebook: «No comment».