Laetitia Casta confessa di avere avuto le prime esperienze sessuali con una ragazza.

Laetitia Casta ha rilasciato un’intervista molto intima, arrivando a parlare anche delle sue prime esperienze sessuali. La modella e attrice ha confessato di essersi avvicinata alle gioie del sesso con una ragazza.

Laetitia Casta: le prime esperienze sessuali

Intervistata dal settimanale Vanity Fair, Laetitia Casta ha parlato di sé e della sua esistenza senza alcun freno.

Modella e attrice, ma anche moglie e madre di quattro figli: una vita piena, vissuta con una grande consapevolezza. Anche se oggi è una donna attratta dagli uomini, ha confessato che le sue prime esperienze sessuali le ha vissute con una ragazza. Laetitia ha dichiarato:

“Non mi sono mai innamorata di una donna, ma le mie prime esperienze alla scoperta della sessualità sono state con una ragazza“.

Laetitia Casta attratta dagli uomini

Anche se le prime esperienze intime sono state con una persona dello stesso sesso, Laetitia ha sottolineato che si sente attratta dagli uomini. La modella e attrice ha dichiarato:

“Poteva andare diversamente. Le persone suscitano in me sentimenti ed emozioni che prescindono dal loro genere. Per esempio, quello che mi attrae di un uomo non è tanto il suo lato maschile, ma quello femminile. Non ho alcun bisogno della rappresentazione stereotipata del maschio ‘forte’, delle persone mi colpisce piuttosto la fragilità”.

La Casta non ama le etichette di genere, tanto che ha confessato che quando era una bambina non capiva il motivo per cui non potesse indossare la gonna con i pantaloni.

L’amore muove il mondo

Per lei l’amore è molto importante, è “l’energia più potente“. E’ per questo che le confessioni intime non la imbarazzano. “Non mi crea problemi. A una certa età non si sa troppo bene che direzione prendere, è poi la vita a metterci sulla nostra strada.

Ma la scelta non è così netta. Credo che in noi rimanga una certa ambivalenza“, ha dichiarato Laetitia Casta.