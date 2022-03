Lascia due figli Roberta Ragnoli, morta per una malattia fulminante

“Non ci sono parole per tutta questa ingiustizia”: una ingiustizia per cui Roberta Ragnoli, morta per una malattia fulminante, lascia due figli

Lascia due figli piccoli, Gabriele e Vittoria, la 28enne Roberta Ragnoli, morta per una malattia fulminante. La giovane mamma di Serle, al centro della Val Sabbia in Lombardia è scomparsa all’ospedale di Monza e i social traboccano di dolore sincero. Un dolore testimoniato dalle decine di post su Facebook che hanno fatto seguito alla tragica notizia della morte di Roberta.

Uno di essi, riportato da Brescia Today, dice: “Non ci sono parole per tutta questa ingiustizia”.

La giovane donna è stata sottratta alla vita in poco tempo da una grave malattia fulminante, tanto che a distanza di pochi giorni dal ricovero Roberta si è spenta in un letto dell’ospedale di Monza. E i messaggi di cordoglio a quella tremenda notizia hanno intasato i social, eccone alcuni sempre mutuati da Brescia Today.

“Non può essere vero, non doveva andare così. Tu meritavi solo cose belle e quei due meravigliosi piccolini avevano ancora tanto bisogno della loro mamma. Ciao Roby, ti porterò sempre con me insieme a quel tuo inconfondibile sorriso contagioso”.

“Una bellissima mamma attenta”

E ancora, a ricordare grazie a Marica le meravigliose qualità di una mamma accorta e di una donna solare: “Eri una bellissima mamma attenta ai bisogni dei tuoi bambini”.

Poi, in mesta chiosa: “Il dolore è talmente forte da togliere il respiro, ma siamo sicuri che lei veglierà su tutti noi e, soprattutto, su i suoi piccoli Gabriele e Vittoria”.