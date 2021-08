Latina, incidente sulla via Appia: la vittima è un 73enne

Non ce l'ha fatta un 73enne che è morto a seguito di un incidente sulla via Appia in provincia di Latina. Aveva sbandato contro il guardrail.

Dramma sulla via Appia in provincia di Latina dove un uomo di 73 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della sua Volkswagen Golf, per cause che sarebbero ancora da chiarire. Particolarmente violento l’impatto che purtroppo non avrebbe lasciato alcuna speranza all’uomo.

Immediato l’intervento dei soccorsi che è stato tempestivamente chiamato dai passanti. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari, mentre la polizia locale ha eseguito i rilievi scientifici ed effettuato tutti gli accertamenti del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Latina incidente via Appia, il 73enne avrebbe sbandato a causa di un malore

Il 73enne si trovava nei pressi del centro storico di Itri nella mattinata di martedì 17 agosto, quando per cause ancora da verificare, avrebbe sbandato con la sua Volkswagen Golf finendo a contro il Guardrail.

Stando a quanto riportano prime indiscrezioni ad aver causato la perdita del controllo del veicolo potrebbe essere stato un malore. Ad ogni modo, nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Latina incidente via Appia, dell’uomo non sarebbero note le generalità

Nel frattempo della vittima dell’incidente si saprebbe ancora poco se non che si tratterebbe di un 73enne residente a Fondi in provincia di Latina.

Stando a quanto riporta Fanpage.it nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, mentre sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia locale si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente eseguendo sul posto i rilievi ed effettuando tutte le verifiche del caso.

Latina incidente via Appia, diversi i disagi alla circolazione

Non ultimo, non sarebbero mancati i disagi alla circolazione lungo il tratto di strada interessato.

Ad ogni modo il traffico avrebbe ripreso a scorrere alla normalità una volta concluse le operazioni d’intervento delle forze dell’ordine.

