Laura Maddaloni dopo l'Isola: è colpa di Vladimir Luxuria se è stata eliminata dal reality.

Ospite di Pomeriggio 5, Laura Maddaloni è tornata a scagliarsi contro Vladimir Luxuria. La moglie di Clemente Russo sostiene di essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi a causa delle discussioni con l’opinionista.

Laura Maddaloni ne è convinta: prima delle discussioni con Vladimir Luxuria i fan dell’Isola dei Famosi la apprezzavano.

E’ a causa dell’opinionista, quindi, che è stata fatta fuori dal reality honduregno. Ospite di Pomeriggio 5, la moglie di Clemente Russo ha ribadito il suo pensiero:

Laura ha proseguito:

“Fare delle battute e delle smorfie dietro quando ormai ero eliminata è esagerare ed essere di pessimo gusto . Perché Vlady è come un arbitro e può parlare di quello che vede, ma non far trasparire le preferenze. Lei ha esagerato dal primo giorno. Quello che non mi piace sono le cose non leali. Lei doveva dare delle opinioni e non dire chi preferiva”.

Secondo la Maddaloni, Vladimir ha esagerato perché l’ha attaccata fin dal primo giorno. Inoltre, sempre a suo dire, Luxuria avrebbe dovuto fare l’opinionista e non far trasparire le sue preferenze.

Tra le accuse che Vladimir le ha rivolto, quella che le ha fatto più male è quella sull’aggressività. La Maddaloni ha sottolineato:

“Alzare un po’ la voce o difendere i propri principi non è essere aggressiva. Lei mi ha dato dell’aggressiva ed è grave questa cosa, non va bene è sbagliato. Prima degli attacchi di Vladimir sui social non c’erano pregiudizi su di me e nemmeno messaggi negativi. Quando lei ha parlato c’è stata una risonanza negativa. Il pubblico è cambiato dopo la discussione con lei. Non si giudicano le persone, lei non sa chi sono e cosa ho fatto nella mia vita da anni. Dal primo giorno all’ultimo era contro di me sempre”.