Laura Pausini, icona della musica italiana, ha deciso di prendersi una pausa dai social per ritrovare equilibrio e benessere. Sempre più persone scelgono di allontanarsi temporaneamente dal mondo digitale, e la cantante ha deciso di fare un “social detox” per riscoprire se stessa e rafforzare i legami reali, lontana dallo stress e dall’ansia generati dalla connessione continua.

Laura Pausini: social detox e riflessioni sull’uso della rete

Pur prendendo le distanze dai social, Laura mantiene un filo diretto con il pubblico attraverso i telefoni dei suoi collaboratori, sottolineando che la musica resta il vero ponte con i fan: “Da sempre mi faccio conoscere attraverso le canzoni che canto e questo mi unisce a voi in un modo speciale, che solo la musica può creare“. Tuttavia, l’artista non ha nascosto la sua preoccupazione per il clima di negatività online: “Oggi sono entrata 10 minuti sui vari social e ho trovato un odio sfrenato contro tutto e tutti. Mi sono spaventata“.

La Pausini invita alla riflessione sul corretto uso della tecnologia e sul valore del benessere psicofisico: “Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male. La salute vale e merita di più. Non siamo stati capaci di usare i social per creare contatti e avvicinarci. Sono diventati il posto dove si vomita rabbia e odio“.

Laura Pausini, l’annuncio che spiazza i fan: “Ho eliminato i social e cambiato il numero di telefono”

“Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social”, ha annunciato Laura Pausini ai suoi follower, sorprendendo i fan che per un periodo dovranno fare a meno dei consueti aggiornamenti dalla loro artista preferita.

La cantante, 51 anni, ha condiviso la decisione attraverso le storie di Instagram, un mezzo veloce e immediato che ha amplificato il senso di sorpresa. L’icona della musica italiana ha spiegato che questa scelta nasce dal bisogno di prendersi cura di sé: “Nelle ultime settimane, con l’arrivo di “Ritorno ad Amare”, ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi“.

La Pausini ha raccontato di aver percepito il peso della dipendenza dai social: “Ne avevo e ne ho bisogno, stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress. A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi“. Il distacco dai dispositivi le ha permesso di riappropriarsi della quotidianità e dei rapporti reali: “Riavvicinarmi alla mia vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non a quella artificiale dello smartphone“.

Conclude con un monito universale e personale: “State facendo qualcosa anche voi per tornare ad amare voi stessi?”.