Sanremo, Laura Pausini e la possibile co-conduzione: indiscrezioni e chiarimenti della cantante.

Il nome di Laura Pausini torna a circolare con forza tra i possibili protagonisti di Sanremo 2026. Secondo alcune indiscrezioni, la cantante potrebbe affiancare Carlo Conti alla conduzione del Festival, ma solo a una condizione precisa. Ecco tutti i dettagli e la sua replica.

Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026: l’indiscrezione che infiamma i fan

Le prime voci, riportate da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, su una possibile partecipazione di Laura Pausini al fianco di Carlo Conti per tutte le cinque serate di Sanremo 2026 hanno iniziato a circolare solo pochi giorni fa. Come da tradizione, però, dettagli ufficiali sul Festival emergono quasi sempre a ridosso delle date, lasciando spazio a indiscrezioni e speculazioni su ospiti, conduttori e co-conduttrici.

Il nome della cantante italiana più conosciuta nel mondo continua a rimbalzare con forza, alimentando entusiasmo tra i fan e curiosità tra gli addetti ai lavori. Per molti, l’idea di vederla tornare sul palco che la consacrò negli anni ’90 con La solitudine, questa volta non come interprete ma come padrona di casa, ha un fascino quasi poetico.

Sanremo 2026, Laura Pausini unica co-conduttrice? La cantante rompe il silenzio

Secondo l’indiscrezione del settimanale Oggi, però, la cantante avrebbe posto un vincolo preciso per accettare il ruolo di co-conduttrice: “essere l’unica donna con questo ruolo a salire sul palco dell’Ariston”. I nodi da sciogliere sono davvero tanti, si legge nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi. La diretta interessata è intervenuta sui social, rispondendo ai rumors:

“Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi, perché si inventano tutte queste cattiverie? Perché così tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia”.

Con il Festival fissato dal 24 al 28 febbraio 2026, la possibile partecipazione di Pausini è già una delle indiscrezioni più seguite, destinata a rendere questa edizione particolarmente attesa.