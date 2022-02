Laura Pausini: come è dimagrita per Sanremo

Laura Pausini segue una dieta in cui limita i carboidrati optando per le proteine le verdure per una forma smagliante, come si è visto a Sanremo

Moltissimi personaggi dello spettacolo, con la loro arte e talento, sono noti anche all’estero. Tra questi, vi è sicuramente Laura Pausini, una icona e grande artista che fa parlare di sé, anche per la sua ottima forma fisica. Sul palco di Sanremo, la cantante è apparsa in splendida forma grazie a una dieta che ha seguito e le ha permesso di sfoggiare un fisico perfetto. Vediamo come ha fatto.

Laura Pausini

È una delle artiste maggiormente apprezzate, non solo in Italia, dove ogni suo brano ottiene sempre importanti riconoscimenti, ma anche all’esterno, dove porta alto il nome della bandiera italica. Laura Pausini è una artista che tutti amano per le sue canzoni, il suo modo di fare e anche la sua semplicità. Il successo ottenuto a Sanremo ne è la dimostrazione.

La cantante nasce nel 1974 a Solarolo, in Emilia Romagna, la sua terra e qui, insieme al padre cantante, comincia a muovere i primi passi nel mondo della musica, riuscendo a capire che questa sarà la sua strada e il suo futuro. Proprio accanto al padre, dimostra di avere un grande talento nella musica anche se non ha mai preso lezioni di canto.

Da quel momento, comincia ad affiancare il padre nei piano bar e pian piano si fa conoscere al grande pubblico. Nel 1993, a 19 anni, Laura Pausini partecipa al Festival di Sanremo con la canzone La solitudine che gli permette di vincere il primo premio. Da allora, è un crescendo di grandi successi, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, con singoli e album che occupano i primi posti della classifica.

Conquista grandi successi anche in Spagna e in America Latina, è la prima cantante a vincere un Grammy Award. Vince anche un Nastro d’Argento e un Golden Globe con la canzone La vita davanti a sé, colonna sonora del film di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Laura Pausini è una artista a tutto tondo e sarà anche tra le conduttrici dell’Eurovision Song Contest a Torino insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Laura Pausini: dieta

Proprio sul palco del Festival di Sanremo dove ha presentato il suo ultimo singolo, Laura Pausini è apparsa in splendida forma e il merito va a un regime che segue. Sicuramente molti telespettatori, vedendo la sua perfetta forma fisica, si sono chiesti quale sia il segreto della sua linea asciutta e di cosa si nutre la cantante.

Afferma che durante il periodo di lockdown ha perso molto peso e ha rivelato di bere moltissimo. La cantante non consuma acqua, ma preferisce bevande depuranti, drenanti e naturali che le permettono di depurarsi e di eliminare le scorie e le tossine in eccesso. Laura Pausini segue la dieta Blackburn, nota anche come SDM.

Per seguire questa dieta, la cantante ha deciso di farsi seguire da un esperto del settore, dal momento che non ama le diete fai da te poiché troppo dannose per l’organismo. Nel suo regime alimentare, la cantante limita il consumo dei carboidrati, anche se non rinuncia ai tortellini, da buona emiliana.

Consuma poi tantissime verdure e proteine. Limita il consumo di pane e pasta optando per alimenti a base integrale e cereali. Il segreto della sua perfetta forma fisica è sicuramente ridurre le porzioni e optando per pochi condimenti. Un regime da 1400 calorie al giorno con il consumo di uova, proteine e anche pesce. A metà mattina e pomeriggio consuma degli spuntini a base di frutta e yogurt per mantenersi in forma.

