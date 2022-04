Laura Pausini: durante la diretta Instagram scopre due che fanno l’amore

La reazione di Laura Pausini dinanzi alla scena imbarazzante.

Nel corso di una recente diretta Instagram sul suo profilo ufficiale, Laura Pausini ha scoperto due fan in intimità: stavano avendo rapporti intimi. L’artista romagnola ha chiesto loro: “Ma state facendo l’amore?”. Laura ha dovuto gestire, dinanzi ad altri numerosi follower in contatto con lei in quel momento, l’imbarazzante situazione.

Ma cosa è accaduto esattamente?

Laura Pausini becca due fan fare l’amore

Lo scorso 21 aprile Laura Pausini si è collegata su Instagram per una diretta assieme ai suoi milioni di fan sparsi in tutto il globo. Un’ottima occasione per chiacchierare con i suoi follower del più e del meno. Nel corso dell’evento social, Pausini ha accettato di chiacchierare con un ragazzo e una ragazza in collegamento dal Brasile.

Fin da subito, la cantante aveva notato che c’era qualcosa di strano: sembra infatti che i due giovani poco prima si stessero amando.

Erano entrambi mezzi nudi

I due ragazzi con cui Laura Pausini si è messa in collegamento sono apparsi mezzi nudi in camera da letto. Forse non pensavano che avessero così facilmente avuto l’opportunità di poter interagire direttamente con la loro beniamina dopo averle fatto la rischiesta e si sono…

Lasciati andare! Inaspettatamente hanno avuto una “fortuna sfortunata” e Laura si è collegata proprio con loro proprio nel momento sbagliato.