Laurea a 88 anni con il massimo dei voti e nei tempi prestabiliti: "Nulla di epico"

Non solo si laurea a 88 anni in Arte con il massimo dei voti ma anche nei tempi prestabiliti: la bella storia di Maurizio Gorla

“Capisco l’interesse ma non mi sembra di aver fatto qualcosa di epico, certo, alla mia età è inusuale, ma ho semplicemente studiato e superato gli esami. Mi sono impegnato, ho preso anche dei bei voti, ed eccomi qui, a laurearmi in corso”. Con queste parole, Maurizio Gorla, classe 1934 -nato nato a Inzago in provincia di Milano e residente a Peschiera del Garda (Verona) – ha commentato il suo sorprendente percorso universitario.

Che lo ha portato a laurearsi a pieni voti il 4 aprile, all’Università di Verona discutendo la tesi : “Lo spazio scenico in Italia tra il Rinascimento e il Barocco’.

L’inizio del percorso universitario

Un percorso iniziato quando Maurizio – diploma in Ragioneria e un lavoro come agente assicurativo per una grossa agenzia- quando inizia ad avere a disposizione più tempo dopo una vita di intenso lavoro, decide di coltivare la sua grande passione: l’amore per l’arte.

“Una passione trasmessa mio padre, una persona semplice, ma un grande osservatore della bellezza che ci circonda” ha affermato ai giornalisti presenti alla discussione della sua tesi.

La laurea magistrale in Arte

Dopo l’iscrizione all’università di Verona, alla Laurea triennale in Lettere, curriculum storico e la laurea arrivata nel 2020 in piena pandemia, ecco oggi quella in magistrale in Arte: “Quello che comincio, lo voglio finire”.