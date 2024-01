Lavezzi, l'avvocato del calciatore: "Non è droga, soffre di ipomania"

Il calciatore si trova attualmente in Argentina presso la clinica Dharma, anche se ancora non si conoscono le sue attuali condizioni

L’ex calciatore Ezequiel Lavezzi, noto per le sue esperienze con la Nazionale argentina, Napoli e Paris Saint Germain, è attualmente ricoverato nella clinica Dharma in Argentina.

L’avvocato del calciatore Lavezzi: “Soffre di ipomania”

Le circostanze del ricovero non sono chiare, ma recentemente circolavano notizie riguardo a una presunta rissa familiare e dipendenze da alcol e droga, voci smentite dalla famiglia. Il suo avvocato, Mauricio D’Alessandro, ha fornito chiarimenti dichiarando che Lavezzi è sotto cure per 21 giorni a causa di ipomania, un disturbo cronico dell’umore. Contrariamente alle voci, non ha ricevuto cure intensive per dipendenze da sostanze, come riporta il sito tg24.sky.it, ma sta affrontando un disturbo psichiatrico che può portare a comportamenti autolesionistici.

Lavezzi, l’avvocato del calciatore: la crisi dopo “l’incidente”

L’incidente è avvenuto quando Lavezzi ha pensato che intrusi fossero in casa sua, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, ha cercato di gestire la crisi da solo, ma ha successivamente optato per la clinica per cure mediche specializzate. L’avvocato sottolinea che il disturbo richiede trattamenti medici specifici, oltre a chiarire che non è collegato a sostanze stupefacenti o alcol, ma è una questione di salute mentale.