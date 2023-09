Lazza non fa la foto con una fan: lei sbotta e lui replica

Una fan di Lazza si è sfogata via social contro l’artista affermando che, all’aeroporto di Ibiza, lui si sarebbe rifiutato di fare una foto con lei. Lo stesso Lazza ha replicato via social.

Lazza: lo sfogo di una fan

In queste ore è diventato virale un rete un video in cui si sente una giovane fan di Lazza prendersela a suon di parolacce con il cantante che, a suo dire, avrebbe rifiutato di fare una foto insieme a lei all’aeroporto di Ibiza.

“Siamo all’aeroporto di Ibiza, becchiamo Lazza. Lo amiamo tantissimo. Io e le mia amica (nel video con lei, ndr) ci avviciniamo per farci una foto. Arriviamo da lui, stava con due amici. Mentre cammina gli dico: ‘Ti prego, una foto’. Lui non ci caga di pezza e gli amici ci dicono: ‘Sta al telefono, scusate, scansatevi’. C**zata, perché non stava al telefono”, ha dichiarato la ragazza, e ancora: “Quest’anno volevo venire a vederti in concerto. Ma sai che ti dico? Ma chi te se in***”.

Lazza ha deciso di replicare personalmente via social dopo che in molti lo avrebbero messo al corrente del video in questione. “Avevo le airpods, finita la chiamata ho fatto le foto con tutti”, ha specificato il cantante. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.