Nelle ultime ore Lazza ha scatenato una vera e propria bufera sui social per essersi mostrato seduto sull’ala di un jet privato. Lo stesso artista ha deciso di replicare via social.

Lazza: la foto sul jet privato

Nelle ultime ore Lazza ha postato una serie di scatti che lo ritraggono a bordo di un jet privato e in tanti, via social, l’hanno criticato aspramente.

“Incredibile come 40 minuti di canzoni possono svoltarti la vita”, gli ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “E la gente muore di fame e non arriva a fine mese”. Lazza ha replicato scrivendo: “E io cosa centro?”, mentre nella didascalia al suo post ha aggiunto: “Ultimi due giorni incredibili, Gigi D’Alessio conosce i miei pezzi meglio di me. Vita di barca, vita di tutto apposto. Ps. Scorri l’ultima foto per vedere mia nonna felice su un jet privato per la prima volta”.

Lazza ha raggiunto un enorme successo negli ultimi mesi e dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023. In tanti si chiedono cosa riserverà il futuro al cantante che, nei giorni scorsi, è balzato agli onori delle cronache per aver promosso una nuova bibita (con una minima percentuale alcolica) insieme al rapper Fedez.