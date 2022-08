LDA in vacanza a casa di Gigi D'Alessio con gli ex compagni di Amici: l'amicizia prosegue a gonfie vele.

LDA è in vacanza con alcuni ex compagni di Amici nella casa di Sassari del padre Gigi D’Alessio. La combriccola è stata pizzicata nella dimora del cantante napoletano e in spiaggia, mentre gli ex talenti mariani si concedono ai fan.

LDA in vacanza a casa di Gigi con ex di Amici

Vacanze sarde per LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, e gli ex compagni di Amici Serena Carella e Alberto La Malfa. Gli ex allievi del talent mariano hanno scelto di trascorrere qualche giorno nella casa di Sassari di Gigi D’Alessio. Qui ci sono anche la nuova compagna Denise Esposito e il bimbo nato lo scorso gennaio. A pizzicarli insieme e nei momenti di relax è stato il settimanale Chi.

LDA, Serena e Albe: selfie con i fan e relax a casa di Gigi

LDA, Serena e Albe, prima di dare il via ad un nuovo anno pieno di impegni lavorativi, hanno deciso di fare una vacanza insieme. Una tappa a Sassari è d’obbligo, d’altronde la grande ospitalità di Gigi è cosa nota. Gli ex talenti di Amici, fin dai tempi della scuola mariana, hanno stretto un bel rapporto e hanno deciso di coltivarlo anche a riflettori spenti. Una giornata al mare, selfie con i fan e poi tutti nella villa di D’Alessio, dove sono stati paparazzati mentre fanno un’allegra chiacchierata.

LDA, Serena e Albe: da settembre grandi opportunità di lavoro

A settembre, Serena Carella partirà per New York, dove seguirà le lezioni di danza presso la prestigiosa scuola Ailey School. Albe, suo fidanzato dai tempi di Amici, resterà in Italia e continuerà a dedicarsi alla sua musica. Idem per LDA, che potrebbe anche salire sul palco del Festival di Sanremo 2023.