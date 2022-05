LDA: la particolare richiesta fatta al padre Gigi D’Alessio

Dopo la sua esperienza ad Amici 21 LDA ha espresso una sua particolare richiesta al padre Gigi D'Alessio.

LDA: la richiesta fatta al padre

LDA ha vissuto una splendida esperienza ad Amici di Maria De Filippi e, una volta abbandonata la casetta, ha pubblicato il suo primo LP e il suo primo singolo dopo aver firmato un contratto con un’etichetta discografica.

Il giovane rapper ha espresso un desiderio che forse suo padre, Gigi D’Alessio, potrà esaudire: LDA ha infatti svelato che gli piacerebbe esibirsi al concerto evento di suo padre in Piazza del Plebiscito a Napoli che si terrà il 17 e il 18 giugno 2022. “Aspetto l’invito. Sarebbe incredibile. Un’esperienza unica. A casa mia, Napoli”, ha dichiarato il giovane cantante.

Il rapporto con il padre

Nonostante lui e suo padre abbiano un ottimo rapporto, LDA ha precisato fin dall’inizio del suo percorso ad Amici di non voler accettare il suo aiuto per intraprendere la carriera musicale e sfondare nel mondo della musica.

“L’unica cosa che gli ho chiesto sono stati dei consigli. Per il resto, non ha mai messo bocca sui miei pezzi, non ha mai cambiato una nota, una frase”, ha dichiarato LDA in merito al suo rapporto col padre, e ancora: “Non è facile far capire alla gente che non c’è niente di strano se un figlio vuole fare lo stesso lavoro del padre. Ho voluto fare Amici per dimostrare tutto il mio impegno e continuare così il mio percorso, da solo”.

In tanti, tra i fan sui social, hanno lodato il suo atteggiamento.