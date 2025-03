Il quadro clinico attuale

Papa Francesco, ricoverato da oltre un mese presso l’ospedale Gemelli di Roma, sta affrontando un periodo di recupero dopo una polmonite bilaterale. Secondo le ultime comunicazioni della Sala stampa vaticana, il Pontefice non ha necessitato di ventilazione meccanica durante la notte, ma ha ricevuto assistenza con ossigeno ad alti flussi. Questo segnale è positivo, ma i medici avvertono che è necessaria ancora molta prudenza. La situazione è in evoluzione, e si sta procedendo verso una graduale riduzione dell’ossigeno, con l’obiettivo di passare a una ossigenazione ordinaria.

Le terapie e il recupero

Durante la giornata, Papa Francesco ha seguito un programma di cure farmacologiche e fisioterapia. Le terapie respiratorie e motorie sono state alternate per favorire il recupero delle sue capacità fisiche. Inoltre, il Pontefice è stato alimentato con una dieta specifica, preparata dai medici per affrontare questa fase delicata, che include anche l’assunzione di cibo solido. Questo approccio multidisciplinare è fondamentale per garantire un recupero efficace e sicuro.

Prospettive future e dimissioni

Per quanto riguarda le possibili dimissioni dall’ospedale, i medici rimangono cauti e non forniscono previsioni concrete. La salute del Papa è al centro delle attenzioni, e ogni decisione sarà presa in base all’evoluzione del suo stato clinico. La prudenza è d’obbligo, e l’equipe medica continua a monitorare attentamente ogni aspetto della sua salute. La comunità cattolica e i fedeli in tutto il mondo attendono con ansia notizie positive, sperando in un rapido ritorno del Pontefice alle sue funzioni.