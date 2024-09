Le firme per il Referendum sulla Cittadinanza sono state presentate in Cassazione.

Le firme per il Referendum sulla Cittadinanza sono state presentate in Cassaz...

La piattaforma online ha raccolto 637.487 firme per il Referendum sulla Cittadinanza in 20 giorni, proponendo la riduzione del tempo necessario per richiedere la cittadinanza da 10 a 5 anni. Le firme sono state depositate in Cassazione. Ora, la Corte Costituzionale deve decidere entro il 10 febbraio se il referendum è ammissibile.