Le Iene, Belen e Soleil: cosa è successo dietro le quinte?

Belen Rodriguez e Soleil Sorge non sono mai state grandi amiche e lo hanno dimostrato anche nel corso della puntata de Le Iene che le ha viste entrambe al centro della scena. Cosa è successo tra loro dietro le quinte? Spunta un’indiscrezione interessante.

“Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima lei ha fatto la gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola. Poi soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello. I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi.

Poi al GF ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo“: così Belen Rodriguez ha presentato Soleil Sorge a Le Iene. La showgirl argentina ha volutamente escluso il fratello Jeremias tra gli ex fidanzati dell’influencer. Il dettaglio, ovviamente, non è sfuggito alla diretta interessata.

Oltre ad aver diviso per un po’ di tempo Jeremias, Belen e Soleil sono state entrambe insieme a Gianmaria Antinolfi.

Molto probabilmente, l’antipatia è legata anche a questo. Ma cosa è successo tra loro dietro le quinte de Le Iene? Secondo il settimanale Chi, tra le due c’è stato un vero e proprio “gelo”. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge:

“Belen Rodriguez vs Soleil Sorge, gelo a Le Iene. Retroscena della puntata de Le Iene con ospite Soleil Sorge Stasi. La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida”.

Insomma, tra Belen e Soleil l’aria era tesa, se non tesissima. Mentre la conduttrice de Le Iene ha preferito non commentare il chiacchiericcio, Cecilia Rodriguez si è sbottonata un po’ di più. La sorellina di Jere e Belu ha dichiarato:

“Sì lei è stata mia cognata per un po’ di tempo. L’ho vista e ci siamo frequentate, ma non era mia amica. Quando Jere e Soleil si sono lasciati ero contenta. Tra loro non c’era chimica artistica, mio fratello non è per nulla artistico. Lui vuole rapporti umani e dello spettacolo non gli importa nulla“.