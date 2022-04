Le Iene, Belen stupisce i fan con un look completamente viola: marca e prezzo dell'outfit.

Belen Rodriguez ha stupito ancora una volta i fan. Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, la showgirl argentina ha sfoggiato un look viola che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo marca e prezzo dell’outfit.

Le Iene, Belen in viola: il look conquista i fan

La puntata de Le Iene di mercoledì 13 aprile 2022 è stata, come sempre, ricca di servizi. Ad aver attirato l’attenzione, però, è stata anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha scelto un look completamente viola, sfatando la regola secondo cui questo colore sarebbe da bandire dalla televisione perché porta sfortuna. Belenita ha optato per un mini dress aderentissimo, con tacchi a spillo della medesima tonalità.

Il look viola di Belen: marca

Dopo il vestito lilla della scorsa diretta de Le Iene, Belen ha voluto osare con un viola acceso. Sarà un caso che l’ametista è il colore di tendenza della primavera 2022? Molto probabilmente, la Rodriguez l’ha scelto proprio per questo. L’abito che la showgirl argentina ha portato in scena è firmato dal designer David Koma, uno degli stilisti emergenti più desiderati dalle star. Tra le sue clienti più affezionate, ad esempio, ci sono Dua Lipa e Beyoncé.

Tornando al mini dress, si tratta di un modello aderentissimo, con bretelline sottili e un ampio taglio laterale, stringato. Le scarpe, anche loro viola, sono firmate Le Silla.

Il prezzo del look viola di Belen

Per quel che riguarda i prezzi, l’abito firmato dal designer David Koma è venduto online al prezzo di 1.330 euro. I sandali con listini e tacco a spillo da 10 centimetri sono in vendita sul sito del brand a 728 euro.

A completare il look, Belen ha scelto semplici gioielli argentati, mentre i capelli li ha lasciati lisci e sciolti. Il make-up, neanche a dirlo, è concentrato soprattutto sui suoi bellissimi occhi.