Le Iene, Belen inciampa in diretta e cade: "Non c'è un ca**o da ridere!"

Belen Rodriguez non ha iniziato la puntata de Le Iene di martedì 16 maggio nel migliore dei modi. La conduttrice italo-argentina è caduta proprio mentre stava percorrendo il consueto corridoio che conduce allo studio. Belen, dopo essere finita a terra, si è messa a ridere, ma è stata la sua reazione sui social ad attirare l’attenzione.

Le Iene Belen cade all’inizio della puntata del 16 maggio: il video sui social è virale

Come ha fatto Belen a finire per terra? La conduttrice stava camminando con la sua consueta sicurezza. Aveva dapprima dato il cinque a Max Angioni, poi è andata a salutare anche il secondo collega, il comico Nathan Kiboba. Ed è stato proprio in quei frangenti che è scivolata. È rimasta a terra per diversi secondi, quindi anche Angioni si è diretto da lei. Alla fine hanno lanciato il servizio, mentre Belen era ancora a terra.

La reazione sui social al post della mamma Veronica Cozzani

La caduta della conduttrice è poi rimbalzata sui social, venendo anche condivisa dalla madre Veronica Cozzani che ha riso alla scena: “Le Iene! Ahaha!”. La figlia ha poi risposto a stretto giro: Non c’è un ca**o da ridere! Ahaahahahahahhaahah!”. Quando la telecamere sono state poi ripuntate sulle Iene, Angioni ha rassicurato sulla collega: “Volevo dire a tutti, sta bene, si è rialzata”, quindi Belen ha replicato: “Non sono caduta, lo avete immaginato”.