Le Iene, Belen Rodriguez è di nuovo assente: ha il covid

Nuova assenza per Belen Rodriguez a Le Iene. La conduttrice non sarà al timone del programma targato Italia 1. Si tratta di un fatto che non ci appare nuovo in questo ultimo periodo. Già qualche settimana fa, martedì 14 marzo, la conduttrice italo-argentina si era assentata e a sostituirla era stato l’attore Claudio Santamaria. Questa volta i servizi verranno lanciati da Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro.

Le Iene, Belen Rodriguez è di nuovo assente: “Ho il Covid”

Il motivo non era stato inizialmente reso noto, poi all’inizio della puntata dell’11 aprile è stato svelato l’arcano: i tre conduttori hanno mostrato il dietro le quinte del programma. La conduttrice, visibilmente dispiaciuta per l’annuncio che avrebbe dato, ha dichiarato: “Voglio fare Le Iene e invece c’ho il covid! Ho fatto due tamponi, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa! Ci vediamo settimana prossima, lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che non saranno mai alla mia altezza, ma vi dovrete accontentare”.

Belen: “Avevo bisogno di fare il tagliando”

In occasione della sua assenza di qualche settimana fa, Belen aveva spiegato in trasmissione che era dovuta a motivi personali: “Avevo bisogno di fare il tagliando”, è quanto aveva dichiarato. C’è da augurarsi che la conduttrice rientri al più presto in studio.