Le Iene: Elettra Lamborghini e il monologo sull’adozione

Elettra Lamborghini, ospite de Le Iene, ha portato in scena un monologo sull’adozione. La cantante di Musica e il resto scompare ha parlato più volte sui social di questo argomento, svelando di aver provato ad adottare senza successo un bambino di Gaza. Nel programma di Italia 1 ha esordito:

“Penso che questo mondo abbia più bisogno di persone desiderose di cambiare le cose in meglio, per sé ma soprattutto per gli altri. In particolare per chi è meno fortunato. Questa forma d’amore si manifesta in molti modi”.

Il monologo sull’adozione di Elettra Lamborghini

La Lamborghini ha proseguito entrando nel vivo del monologo sull’adozione:

“Ad esempio, con la volontà di adottare un bambino rimasto solo e da quando ne ho parlato pubblicamente, ricevo decine di messaggi che mi hanno aiutato a scoprire come quella delle adozioni, in Italia, sia una realtà complessa, a volte drammatica. Sono esclusi i single, le coppie omosessuali e per tutte le altre, il nemico è la burocrazia. L’attesa, infatti, spesso si protrae così a lungo che dopo aver messo in campo fatica, energie e speranze, gli aspiranti genitori si ritrovano esclusi perché, nel frattempo, sono invecchiati oltre i limiti previsti dalla legge”.

Elettra Lamborghini: quanto costa adottare?

Elettra si è soffermata anche sul costo dell’adozione:

Adottare all’estero, invece, è semplicemente impossibile per le coppie meno abbienti, visto che costa fino a 30.000 euro e difficile per tutte le altre: in media, bisogna aspettare quattro anni e mezzo, un tempo infinito per i futuri genitori e soprattutto per i bimbi che sono costretti a trascorrerlo dentro un orfanotrofio. (…) Le difficoltà, poi, alimentano situazioni opache e, a volte, sconfinano nell’illegalità vera e propria. Spesso, sentiamo dire che l’Italia è un Paese che non fa più figli e questo è vero, ma è anche un Paese che dimentica i diritti di tanti uomini, di tante donne che sognano di diventare genitori per regalare un futuro migliore a chi è solo e che dimentica, soprattutto, i diritti di tanti bambini che non hanno nessuno, che non hanno nessuna colpa e che chiedono solo di dare e ricevere amore”.