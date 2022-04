Le Iene, Malena sulle donne che non si depilano: “Io faccio notare che ho la fi*a rasata?”

"Dovrebbero farlo più per piacere a se stesse", così la pornoattrice Malena che a Le Iene ha detto cosa ne pensa sulle donne che non si depilano.

In questi ultimi anni abbiamo assistito alla testimonianza di un numero sempre maggiore di influencer, ma anche noti personaggi dello spettacolo che hanno espresso la loro contrarietà alla depilazione. Tra queste una delle capofila di questo “movimento di protesta” è stata la figlia di Madonna Lourdes Leon che in più occasioni ha rivendicato questa sua libertà abbattendo così lo stereotipo che vuole la donna sempre curata e rasata.

In Italia è stata invece l’attivista e fidanzata di Damiano dei Maneskin Giorgia Soleri ad andare contro la depilazione tanto che in un’intervista ad Alessandro Onnis aveva sottolineato l’importanza di accettarsi così come si è.

Ora a dire la sua sul tema della depilazione femminile è Malena. Insieme a Taylor Mega, la nota pornoattrice ha sottolineato che la scelta di non depilarsi è commerciale, pensata appositamente per creare consensi sui social: “Magari vieni chiamato da Mediaset per un’intervista”, ha dichiarato senza troppi giri di parole.

Le Iene, Malena sulle donne che non si depilano: “Lo fanno per visibilità”

Malena parlando della scelta di non depilarsi non è dunque andata tanto per il sottile: “mi aspettavo che queste attiviste che avete intervistato non si depilassero per una loro scelta estetica, ma non perché vogliono andare contro la società che impone la ceretta”. Ha anche aggiunto: “Chi si depila comunque non dovrebbe ostentarlo, altrimenti lo fa per altro […] un hype continuo e i loro profili social prendono sempre più followers”.

La pornoattrice proseguendo nella lunga chiacchierata con Onnis ha osservato: “Io ho la fi.a rasata ma mica lo vado a dire in giro”.

Alla richiesta dell’inviato di “mostrarla” davanti alle telecamere ha infine spiegato: “Visto la ricrescita del pelo forse non mi rado da due settimane e non penso di non aver fatto niente in queste due settimane”.

Taylor Mega: “Non capisco cosa ci sia di politico in questa battaglia”

Anche l’influencer Taylor Mega come Malena è stata molto categorica riguardo a ciò che pensa: “Non capisco cosa ci sia di politico in questa battaglia, arrivare a certi livelli non è accettabile […] io sono così bella che sarebbe un peccato coprirlo”.

Dalila Bagnuli alla fine del servizio ha invece affermato: “Non rendersi conto che non è soltanto una questione di peli è da deficienti, avere la mascolinità davanti agli occhi è da deficienti”.