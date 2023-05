Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, Matteo Viviani ha intervistato una Vip e non l’ha riconosciuta. Di chi si tratta? La giustificazione di Belen Rodriguez non regge.

Le Iene: Matteo Viviani intervista una Vip e non la riconosce

Matteo Viviani, durante l’ultima puntata de Le Iene, si è interessato al problema del caro affitti a Milano. Dopo la protesta della studentessa che si è accampata in tenda fuori dal Politecnico, l’inviato ha cercato di comprendere meglio la faccenda e ha intervistato anche alcuni cittadini. Tra questi è apparsa una Vip, ma Matteo non l’ha riconosciuta.

Chi è la Vip che Matteo Viviani non ha riconosciuto?

Viviani ha intervistato diverse persone, in modo da trovare una soluzione al caro affitti di Milano. “Ci deve essere un equilibrio, dobbiamo guardare a tutte fasce economiche e sociali“, ha dichiarato Valentina Pometta del Comitato Abitare Via Padova. La studentessa che ha protestato fuori dal Politecnico, invece, ha dichiarato: “Incentivare ad affittare agli studenti, aumentando le tasse per chi affitta sulle piattaforme come airbnb. Non solo: si potrebbero recuperare edifici mai terminati e ristrutturarli per farne delle case con affitti adeguati“. A questo punto, Matteo ha incontrato una Vip che non ha riconosciuto, ovvero Caterina Caselli.

Matteo e Caterina Caselli: la giustificazione di Belen

“Quanto è grande casa sua?”, ha domandato Viviani alla Caselli. Quest’ultima ha replicato: “La mia casa è piccola, 150 metri quadri, compreso il terrazzo. Sì, io ospiterei, mi dia il numero dell’associazione, trovo l’idea interessante“. I telespettatori hanno subito fatto notare a Le Iene che Matteo non ha riconosciuto la Vip e Belen Rodriguez ha così giustificato l’inviato: