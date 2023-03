Le Iene, Gionny Scandal è alla ricerca dei genitori biologici: cosa è successo

Storia a lieto fine nella puntata de Le Iene del 21 marzo. Gionny Scandal si è rivolto alla trasmissione per cercare i genitori biologici.

Nella puntata de Le Iene c’è stato spazio per le emozioni. Il noto rapper Gionny Scandal si è rivolto alla trasmissione andata in onda su Italia 1 per cercare i suoi genitori biologici. L’artista era stato adottato quando era molto piccolo, ma i suoi genitori adottivi sono morti quando era ancora un fanciullo. A 5 anni ha perso il padre, mentre la madre è morta quando ne aveva 10. È poi rimasto con la nonna che lo ha cresciuto.

Gionny Scandal è alla ricerca dei genitori biologici: le scoperta a Le Iene

Il rapper ha scoperto di essere stato adottato quando non era nemmeno maggiorenne. A tale proposito ha spiegato: “Ero sconvolto ma non ci ho dato tanto peso”, poi la morte della nonna che gli ha lasciato una cicatrice indelebile: “Io non ho mai accettato che morisse, da lì è successo un patatrac nella mia testa, ho iniziato a chiedermi: ‘perché sono venuto al mondo?”. Quindi la fatidica domanda: “Mi è venuta la curiosità di sapere chi erano i miei genitori”.

Il viaggio a Matera e la scoperta nel Paese natale di Pisticci

Gli anni passano e Gionny diventa un artista affermato. Ad un certo punto scopre che il suo cognome adottivo è Di Dio. Con l’inviata de Le Iene si reca a Matera e si mette a cercare tutti coloro che fanno di cognome Di Dio, poi va a Pisticci. Qui la vicesindaca gli comunica che i genitori biologici lo hanno riconosciuto alla nascita e che è stato dichiarato dal tribunale adottabile.

La storia ha un lieto fine: l’artista riesce a incontrare dapprima il padre, poi la madre. Ora per Gionny è un nuovo inizio: “Sono stati 31 anni racchiusi in pochi giorni. Sono frastornato. Adesso pian piano realizzo. Mi renderò conto di cosa mi è successo perché le informazioni mi stanno arrivando a piccole dosi. Sono felicissimo, il vuoto che sentivo adesso è tappato, quindi sono contento”.