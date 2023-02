Le Iene, Rosa Chemical si esibisce in studio. Belen: "Hai voglia di limonare qualcuno?"

Le Iene, Rosa Chemical si esibisce in studio. Belen: "Hai voglia di limonare ...

La puntata de "Le Iene" del 14 febbraio si è aperta con una introduzione "Made in Italy" . In studio è arrivato Rosa Chemical. Ecco cosa è successo.

Dal Festival di Sanremo a Le Iene il passo è stato brevissimo.

Rosa Chemical ha fatto il suo ingresso nella trasmissione di Italia 1 in grande stile. L’artista ha cantato, nemmeno a dirlo, il suo ultimo successo “Made in Italy”. Ecco cosa gli ha chiesto Belen a fine esibizione.



Le Iene, Rosa Chemical si esibisce all’inizio della puntata

Al termine dell’esibizione di Rosa Chemical c’è stato un piccolo siparietto tra l’artista e la conduttrice argentina Belen. Quest’ultima gli ha chiesto: “Vuoi per caso limonare qualcuno?” Ha poi indicato poi le sue “Iene” che si trovano dietro di lei: “Hai tre baci gratis qua…”. Il cantante – per l’occasione – ha optato per uno stile assolutamente fluido.

Camicia e cravatta sopra e gonna sotto. La sua presenza nel programma era stata annunciata così nelle scorse ore: “Prontissimi al made in italy ci vediamo in onda questa sera alle 21:15 su Italia 1. Chi è la più bella tra le 3?”. Credo tu a mani basse, gli ha risposto Max Angioni.