Teo Mammucari e gli insulti sessisti a Belen Rodriguez: Le Iene svela la verità.

Nelle ultime ore si fa un gran parlare dell’ultima puntata de Le Iene, quella che ha visto il debutto di Teo Mammucari e Belen Rodriguez come coppia di presentatori. In molti credono che il conduttore abbia rivolto insulti sessisti alla showgirl argentina: qual è la verità?

Le Iene: Teo Mammucari e gli insulti sessisti a Belen

Teo Mammucari e Belen Rodriguez hanno debuttato alla conduzione de Le Iene e hanno riscosso un grande successo. Un’accoppiata vincente, che ha comunque generato qualche polemica di troppo. Prima fra tutte, quella che vede il presentatore rivolgere alla collega insulti sessisti. Il riferimento è il gioco a cui Belen si è sottoposta, il passaparolaccia. Questo prevede una sorta di ruota con attaccati i volti di diversi personaggi che hanno fatto parte della vita della showgirl argentina.

Ad ognuno di loro, senza svelare l’identità, la Rodriguez ha riservato parole piacevoli e non. Emma Marrone, ad esempio, è una donna che stima, mentre Selvaggia Lucarelli è una delle sue più grandi nemiche. In tutto ciò, quando sarebbero andati in onda gli insulti sessisti? Secondo alcuni siti, ad un certo punto, Mammucari ha dato della “pu**ana” alla bella Belen. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

La verità de Le Iene

La notizia degli insulti sessisti di Teo a Belen ha fatto il giro del web e, in un lampo, si è alzato un gran polverone. Le Iene, visto il caos, ha deciso di indagare e ha condiviso un video in cui spiegano alla perfezione il fraintendimento che ha dato vita alla “fake news”. Secondo molti siti, Mammucari, rivolgendosi a Belen, avrebbe pronunciato questa frase: “Non sembri, sei una put**na, stiamo parlando di te“.

In realtà il conduttore ha dichiarato: “No sembri, stai raccontando, cioè… Stiamo parlando di te“. Pertanto, nessun insulto sessista, ma un semplice fraintendimento. Eppure, Teo è stato ricoperto di insulti.

Le parole di Mammucari e Belen

Dopo che Le Iene hanno chiarito che Mammucari non ha rivolto insulti sessisti a Belen, il conduttore stesso ha condiviso il filmato che lo scagiona. A didascalia ha scritto:

“Perdono i vostri insulti. La stampa crea questi mostri. Non siete colpevoli, capisco tutto ma ora vi prego di non credere a tutto”.

La Rodriguez, dal canto suo, ha ripostato il filmato de Le Iene e ha aggiunto:

“Comunque con Teo abbiamo un rapporto meraviglioso e, per quanto noi ci facciamo battute a non finire, non si permetterebbe mai di fare una battuta del genere. Ci va forte, sì, ma la sua comicità ha sempre una misura”.