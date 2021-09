Lecce, incidente frontale sulla Maglie-Poggiardo: ferite 7 persone

Tragico incidente frontale lungo la Maglie-Poggiardo dove sette persone sono rimaste ferite. Tra loro anche tre bambini.

Un tragico incidente è avvenuto in provincia di Lecce e precisamente lungo il tratto stradale che da Maglie porta a Poggiardo. Due veicoli, nella fattispecie una Bmw e una Renault Kangoo sulla quale viaggiava un’intera famiglia, si sono scontrati frontalmente per cause che sarebbero ancora da chiarire.

Stando a quanto appreso uno dei due conducenti sarebbe in condizioni critiche. Per ciò che riguarda i passeggeri della Renault, questi ultimi fortunatamente sarebbero risultati meno gravi. Sul secondo veicolo ovvero la BMW era presente a bordo soltanto il conducente.

Lecce incidente frontale, la vicenda

Nel frattempo sarebbero ancora diversi i nodi legati a questo incidente sui quali fare luce. Stando a quanto riportano prime ricostruzioni delle Forze dell’ordine, l’impatto tra i due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte, sarebbe stato generato dalla Bmw che avrebbe superato un gruppo di ciclisti finendo quindi nell’altra corsia.

Ad ogni modo l’impatto tra i due veicoli sarebbe stato particolarmente violento tanto che una delle due vetture sarebbe stata completamente sbalzata al di fuori della careggiata. Il secondo veicolo invece sarebbe letteralmente finito a cavallo della linea di mezzeria.

Lecce incidente frontale, i soccorsi

Intanto si segnala che sarebbero ben 7 le persone coinvolte. Tra questi, scrive il “Corriere Salentino”, ad avere la peggio sarebbero stati i due conducenti che sarebbero stati estratti dalle lamiere dei due veicoli che, nell’impatto sono andati distrutti.

Entrambi i conducenti sarebbero stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Non sarebbero fortunatamente in condizioni gravi le altre persone coinvolte. Queste ultime sarebbero state trasportate tra gli ospedali di Tricase e Scorrano.

Lecce incidente frontale, chiuso il tratto di strada interessato

Nel frattempo, a seguito dell’incidente, le autorità hanno provveduto a chiudere il tratto stradale coinvolto in entrambi i sensi di marcia, con conseguente disagio alla circolazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, oltre che una volante della polizia che sono stati impegnati in una delicata operazione volta a ripristinare la viabilità nonché il tratto di strada interessato. Nel frattempo sono giunti sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutte le verifiche e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.