Sui social erano già delle mezze star, lei ha 62 anni, lui 25: “Provate a dirci che non sia vero amore”. Cheryl McGregor e il suo Quran McCain parlano del loro rapporto e di una “truffa”. Da quanto si apprende i due l’estate scorsa avevano spiegato di volere diventare mamma e papà ma pare che qualcosa sia andato storto. Di quella coppia infatti si starebbe tornando a parlare dopo una accurata video denuncia in cui i due sostengono di essere stati truffati.

Il vero amore: lei ha 62 anni, lui 25

Come e quando? Pare dopo aver cominciato il percorso per diventare genitori. Cheryl e Quran hanno detto che la donna che aveva preso l’impegno di fare da mamma surrogata aveva detto di no dopo un primo assenso. In più lei non si sarebbe attenuta alle regole previste dal procedimento. In che modo? Avrebbe fatto sesso con il suo fidanzato.

La disavventura con la maternità surrogata

Ma questa disavventura non li ha scoraggiati: “Siamo estremamente feriti, ma continueremo per la nostra strada. Vogliamo ancora un bambino”. Fra i due ci sono dunque 37 anni di differenza, non sono pochi ma neanche tali da aver impedito ai due di conoscersi, amarsi e stabilire, a detta di Cheryl, un’intesa sessuale da urlo.