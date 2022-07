Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti: la conduttrice non pronuncia più la parola "matrimonio".

L’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha costretto il marchio Lenor, di cui la conduttrice è testimonial, a cambiare lo spot. Nelle ultime ore, in tv va in onda sempre la stessa pubblicità dell’ammorbidente, ma la parola “matrimonio” è stata sostitutita.

Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi

Lo spot di Lenor con protagonista Ilary Blasi va in onda ininterrottamente dal 2021, ma, visti gli ultimi avventimenti, il brand è stato costretto ad apportare qualche cambiamento. Ovviamente, stiamo parlando del divorzio tra la conduttrice e Francesco Totti, annunciato con due comunicati separati all’Ansa. Nella pubblicità in questione, Ilary parlava di “matrimonio perfetto“, quindi il cambiamento si è reso necessario.

Il ‘nuovo’ spot di Lenor

“Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto“, dichiarava Ilary nel vecchio spot di Lenor.

Adesso, stando a quanto sostiene il portale Very Inutil People, la Blasi esclama:

“Lenor ammorbidente e perle insieme… Un profumo perfetto”.

La parola matrimonio, quindi, è stata sostituita con profumo. Visto il divorzio con Totti, mantenere quel termine sarebbe stato assurdo, perfino per una pubblicità.

Totti e Blasi: il divorzio cambia molte cose

Al momento, Lenor è l’unico brand ad aver apportato modifiche allo spot con protagonista la Blasi. Non si esclude, però, che anche gli altri marchi di cui gli ex coniugi sono testimonial possano fare la stessa scelta. Ilary e Francesco, infatti, hanno parecchie cose in comune, non solo patrimoni, ma anche pubblicità & Co.