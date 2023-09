Leonardo Bonucci fa causa alla Juve, la moglie: "Ti ho odiata"

Leonardo Bonucci ha fatto causa alla Juve per danni di natura professionale e d’immagine e sua moglie Martina Maccari ha scritto una lettera alla squadra in cui ha militato suo marito.

Leonardo Bonucci: la lettera della moglie alla Juve

Leonardo Bonucci ha deciso di fare causa alla Juve per danni di natura professionale e sua moglie, Martina Maccari, ha scritto una lettera carica di risentimento contro il club calcistico contro cui suo marito ha militato per moltissimi anni.

“Nemmeno un squallido, ultimo abbraccio. E’ in una mattina di pioggia torinese che dovevo venirti a guardare. Perché guardarti mi fa credere per un momento che forse, tu possa sentirmi. 13 anni. Per tredici lunghi anni Tu ed Io siamo state Amiche. E Tu lo sai. Di quelle che una è più grande e una è più piccola, una è amata da tutti e l’altra deve invece faticare per trovare il suo spazio. Amiche trascinate per passione, anche all’antagonismo. Amiche che non si scelgono ma che la vita avvicina, chissà per quale strano disegno…”, ha scritto via social la moglie del calciatore, che insieme a lui ha avuto tre figli.

“Ti odiata spesso. Ti ho odiata nell’ombra della solitudine a cui mi costringevi con cadenza programmata, calendarizzata. (…) Pensavo saremmo state fedeli per sempre ad una storia che parla di vita, di dare e prendere, di sacrificio e riconoscenza, di lavoro e amore, una storia di vita che parlava di un patto di cura. Oltre il moderno tritacarne, pensavo avremmo continuato a curarci l’una con l’altra”, ha scritto Martina via social. Nel frattempo suo marito ha fatto sapere che, se dovesse vincere la causa intentata contro la società, devolverà il ricavato in beneficenza.