Leonardo Bonucci ha deciso di procedere per vie legali contro la Juventus. Il calciatore chiederà un risarcimento danni che devolverà a due realtà a lui vicine.

Caso Bonucci, il difensore fa causa alla Juventus

Leonardo Bonucci procede per vie legali contro la Juventus. Dopo essere stato messo ai margini della rosa dalla società bianconera ad inizio estate e portato al trasferimento all’Union Berlino, il difensore ha deciso di fare un passo avanti. I legali Antonio Conte e Gabriele Zuccherati provvederanno a portare avanti l’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo, che consiste nella richiesta di un risarcimento danni dovuta alla mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e preparazione a disposizione di Bonucci, che avrebbe subito danni professionali e di immagine. Il calciatore devolverà qualsiasi cifra a due realtà molto vicine a lui, ovvero Neuroland, associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, e Live Onlus, che acquista e dona defibrillatori per società sportive, scuole e comuni.

Bonucci fa causa alla Juve: la sua versione

Per Bonucci questa decisione non rappresenta una “guerra personale” contro la Juventus, ma di una questione di principio da portare avanti per tutti i calciatori che si trovano in situazioni simili. Dopo essere stato messo fuori rosa dalla società bianconera, il difensore sostiene di essersi trovato ad affrontare situazioni anomale. Ha dovuto svolgere allenamenti serali in orari diversi rispetto a quelli della squadra e senza lo staff tecnico, senza avere la possibilità di usare la palestra, la piscina e il ristorante, resi inaccessibili dal club. Infine, il mancato inserimento nella lista dei calciatori schierabili in campionato lo ha toccato profondamente. Secondo lui è stata una strategia mirata.